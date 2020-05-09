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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واتفورد ينضم لقائمة المعترضين على استكمال البريميرليغ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020
اعرب نادي واتفورد الانكليزي عن مخاوفه من استئناف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن واتفورد انضم بذلك إلى برايتون الذي حذر من استئناف المباريات في إنكلترا.
وعلق سكوت دوكسبوري، الرئيس التنفيذي لواتفورد قائلاً:" هناك 6 أندية على الأقل لديها مخاوف جدية بشأن عودة البريميرليغ، والرابطة لديها واجب الرعاية تجاه الفرق".
وأضاف:" هناك عدة مصالح مختلفة في البريميرليغ، وقد تتوافق بعض الأحيان، لكنها لا تعمل لحماية كل ناد على حدة".
وتابع:" لهذا السبب بعض الأندية مهتمة بعودة الدوري، خاصة الفرق التي تحتل المراكز المتقدمة في الترتيب".
وأتم:" عندما يقلق 6 أندية بشأن الجانب السلبي لاستكمال الـ 9 جولات، ارى أن على الرابطة معالجة ايضاً تلك المخاوف".
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