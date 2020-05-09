واتفورد ينضم لقائمة المعترضين على استكمال البريميرليغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

اعرب نادي ​واتفورد​ الانكليزي عن مخاوفه من استئناف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، في ظل أزمة فيروس ​كورونا​ المستجد.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن واتفورد انضم بذلك إلى برايتون الذي حذر من استئناف المباريات في إنكلترا.

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وعلق سكوت دوكسبوري، الرئيس التنفيذي لواتفورد قائلاً:" هناك 6 أندية على الأقل لديها مخاوف جدية بشأن عودة البريميرليغ، والرابطة لديها واجب الرعاية تجاه الفرق".

وأضاف:" هناك عدة مصالح مختلفة في البريميرليغ، وقد تتوافق بعض الأحيان، لكنها لا تعمل لحماية كل ناد على حدة".

وتابع:" لهذا السبب بعض الأندية مهتمة بعودة الدوري، خاصة الفرق التي تحتل المراكز المتقدمة في الترتيب".

وأتم:" عندما يقلق 6 أندية بشأن الجانب السلبي لاستكمال الـ 9 جولات، ارى أن على الرابطة معالجة ايضاً تلك المخاوف".