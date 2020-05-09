شكرا لقرائتكم شوبير يستعيد ذكريات فوز الأهلى بلقب الدورى الممتاز موسم 93/94 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرالاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى الأسبق ذكريات تتويج ناديه ببطولة الدوري موسم 1993 /1994

وعبر حسابه على انستجرام عرض صورة من احتفالات فريق الأهلى الفائز بلقب الدوري وقتها بحضور جميع اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الادارة.

وكشف أحمد شوبير أن الثنائي محمد شريف ومحمد عبد المنعم لاعبي الأهلي المعارين لإنبي وسموحة ضمنا العودة للفريق الأحمر في الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات بشأن عودة الثنائي باسم علي وعمار حمدى ومن بعدهما ناصر ماهر الذي يوجد نقاشات حول مصير عودته.

335 تابع: "الأهلي يجهز لصفقتين مدويتين وبأرقام جيدة في الصيف المقبل ويجهز الميزانية الخاصة بالتعاقد معهما، ولكنه ينتظر موقف اللاعبين الأجانب من قبل اتحاد الكرة خاصة بعد أنباء تخفيض الأجانب في الموسم القادم". أضاف أن موقف جيرالدو وبيعه لأحد الأندية التونسية أو غيرها مجرد كلام ولا يوجد فيه جديد حتى الآن، في ظل التركيز على انتظار مصير الدوري المصري.

من ناحية أخرى ، كشف شوبير أن هناك فيديو كونفرانس جمع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولي فيفا سارة ساليمون تم التاكيد خلال المكالمة علي إلغاء الانتخابات علي منصب النائب في لائحة اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة .

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تابع شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب اون تايم سبورتس أن مندوبة فيفا أكدت انه لن يتم إقامة انتخابات علي منصب النائب وجعلها بالاختيار عقب نجاح مجلس الإدارة و اختياراثنين منهم نائب أول ونائب ثان .

وفى وقت سابق أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، طلب ضم محلل نفسى لجهازه المعاون بداية من الموسم الكروى الجديد، لافتًا إلى أن الخواجة رشح الدكتور محمد فكرى الذى كان يعمل فى جهاز البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبقق للمارد الأحمر.

أضاف شوبير، خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" أن فايلر يستعجل عودة التدريبات بدليل أنه يقدم اقتراحات بتدريبات جديدة للاعبين عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مشيرًا إلى أن الخواجة السويسرى ينتظر قرار عودة النشاط ثم يقوم بعدها بتحديد مصيره مع الفريق الأحمر خاصة وإنه لم يتمكن من رؤية أسرته منذ توقف حركة الطيران.

أردف: "كان هناك اجتماع بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع لجنة التخطيط، وتم وضع الضوابط لظهور اللاعبين في الإعلام، وأن يتم بمعرفة النادي، ويورد جزء من القيمة المالية للنادي بحيث يتم الدفع للنادي عن طريق المدير التنفيذي أو لجنة التخطيط".

وعن مصير سيد عبد الحفيظ، أكد شوبير إنه باق حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم محاسبته بنهاية الموسم وتقييم أدواره مع الفريق الأحمر، وفى حالة نهاية الموسم بسبب فيرس كورونا يصبح الجميع مستقيل ووقتها إدارة الأهلي تحدد مصير الأجهزة الفنية.