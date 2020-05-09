شكرا لقرائتكم الأهلى يؤجل تحصيل قيمة لاعبيه المعارين تضامنا مع الأندية بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان الأهلي قد تلقى خطابات من عدة أندية بالدوري يأتي في مقدمتها سموحة والجونة وأنبي يطلبون فيها تأجيل سداد أقساط إستعارة بعض اللاعبين هو ما وافق عليه الأهلي تضامناً معه هذه الأندية في الظروف الحالية خاصة وأن الأهلي يُعاني هو الأخر شأنه شأن جميع مؤسسات العالم كله من هذه الأزمة المالية الطاحنة.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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أعدت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى تقريراً عن قطاع الناشئين، تمهيداً لتقديمه لرئيس النادى محمود الخطيب فى غضون الأيام المقبلة، ومناقشته فى هذا التقرير الذى جاء بعد اجتماعات ودراسات مع مسئولو قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء.

وشهدت الأيام الماضية مناقشة لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من، زكريا ناصف وخالد بيبو التقارير المقدمة من فتحى مبروك، مدير قطاع الناشئين، وعمرو أنور، المدير الفنى لفريق الشباب، ومحمود صالح، مدير إدارة المواهب، وكذلك التقرير المقدم من مدير عام الأكاديميات حول الفترة الماضية، وكذا تطوير آلية العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة على كل المستويات، سواء الفنية أو الإدارية أو البنية التحتية، لضمان نجاح العمل بما يتناسب مع قيمة الأهلى ودعم مجلس الإدارة.