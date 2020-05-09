شكرا لقرائتكم وائل جمعة يستعيد شريط ذكرياته مع منتخب مصر والأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر وائل جمعة مدافع النادي الاهلى ومنتخب مصر السابق ، العديد من الصور التى بها ذكريات رحلته مع الساحرة المستديرة حيث صورته بقميص المارد الاحمر وبقميص الفراعنة عبر حسابه على انستجرام .

جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

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و أعلن وائل جمعة اعتزاله كرة القدم رسميا فى 20 فبراير 2014، وذلك بعد أن رفع كأس بطولة السوبر الأفريقى للمرة السادسة فى تاريخ الأهلى.

وقال جمعة فى المؤتمر الصحفى بعد فوز الأهلى على الصفاقسى 3-2 فى السوبر "لن أجد أنسب من هذه اللحظة لأعلن اعتزالى فيها لنهاية الموسم" ، وأضاف باكياً "سأبقى مع الأهلى لنهاية الموسم لأن الفريق يحتاج لجهود جميع لاعبيه، خاصة أن الأهلى صاحب الفضل الكبير على"، وأكمل "أفضل لحظة كانت فى حياتى هى الدخول فى النادى الأهلى".

بدأ حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ومن يومها وأصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

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وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، سيظل وائل جمعة واحدا من أهم وأكثر اللاعبين تأثيرا فى تاريخ النادى الأهلى، ولن نبالغ أن قلنا إنه من الصعب على أى لاعب خلال الوقت القريب، تحقيق نفس الأرقام التى حققها صخرة الدفاع.

وهو رقم قياسى لم يحققه أى لاعب غيره، داخل القارة وخارجها، غير الأسطورة دى ستيفانو الذى حصل على لقب دورى أبطال أوروبا 5 مرات فى أعوام 1956 1957 1958 1959 1960 وهى أول 5 بطولات لدورى أبطال أوروبا، ولاعب ريال مدريد فرانسيسكو خينتو والذى حصد 6 بطولات مع ريال مدريد.

وقد أعير للعب فى نادى السيلية القطرى موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية.

وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.

كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

كما حصد مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.