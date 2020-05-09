شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. شطة : بحب الباميه الويكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبدالمنعم شطة نجم النادى الأهلى السابق أنه يعشق المطبخ المصرى بنفس قدر المطبخ السودانى،مضيفا أن زوجته المصرية فرضت عليه المطبخ المصرى على الرغم من درايتها الجيدة بالمطبخ السودانى .

وعن أكلته المفضلة قال: "أعشق البامية بكل أنواعها ولكن يفضلها على طريقة "الويكا" وهى الطريقة المنتشرة فى صعيد مصر وتكون عبارة عن بامية بالتوم بدون إضافة أي صلصة".

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