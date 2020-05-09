شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. شطة : بحب الباميه الويكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبدالمنعم شطة نجم النادى الأهلى السابق أنه يعشق المطبخ المصرى بنفس قدر المطبخ السودانى،مضيفا أن زوجته المصرية فرضت عليه المطبخ المصرى على الرغم من درايتها الجيدة بالمطبخ السودانى .
وعن أكلته المفضلة قال: "أعشق البامية بكل أنواعها ولكن يفضلها على طريقة "الويكا" وهى الطريقة المنتشرة فى صعيد مصر وتكون عبارة عن بامية بالتوم بدون إضافة أي صلصة".
وأضاف شطه أن المدير الفنى المجري هيديكوتي في باديء انضمامه للفريق لم يكن على قناعه تامة بوجودي داخل التشكيل الاساسى بسبب قصر قامتى.
وأتم شطه أنه تحدث مع المدرب بشكل شخصى ومباشر لإقناعه بإمكانياته الفنية وهو ما حدث بالفعل وأضاف أنه محظوظ باللعب بجوار محمود الخطيب و عن أغرب مباراة لعبها مع محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى، خلال فترة تواجدهما بصفوف النادى الأهلى قال أمام الزمالك فى 1979
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