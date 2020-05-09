شكرا لقرائتكم لجنة تخطيط الأهلى تنتهى من تقرير الناشئين لعرضه على الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي من إعداد تقريراً عن قطاع الناشئين تمهيداً لتقديمه لرئيس النادي محمود الخطيب في غضون الأيام المقبلة ومناقشته في هذا التقرير الذي جاء بعد اجتماعات ودراسات مع مسئولو قطاع الناشئين في القلعة الحمراء.

في وقت سابق ، قال محسن صالح أن اللجنة أطمأنت من الجهاز الفني عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة خلال الفترة الماضية ، موضحاً أن اللجنة أجتمعت مع أكثر من مسئول في قطاع الكرة خلال الفترة الماضية لمناقشة الإستعداد للتدريبات حال عودة النشاط الرياضي في أي وقت.

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وشهدت الأيام الماضية مناقشة لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من ، زكريا ناصف وخالد بيبو التقارير المقدمة من : فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين، وعمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب، و محمود صالح، مدير إدارة المواهب، وكذلك التقرير المقدم من مدير عام الأكاديميات حول الفترة الماضية. وكذا تطوير آلية العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة على كل المستويات، سواء الفنية أو الإدارية أو البنية التحتية، لضمان نجاح العمل بما يتناسب مع قيمة الأهلي ودعم مجلس الإدارة.

وأضاف محسن صالح أن اللجنة أطمأنت على حالة اللاعبين المصابين في الاهلي والذين أجروا عمليات جراحية منذ فترات طويلة أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير، وتوفير الإمكانات التي تمكنهم من تنفيذ برامجهم التأهيلية في ظل الظروف الراهنة وتوقف النشاط الرياضي.