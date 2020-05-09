شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد وكهربا يرفعان شعار "ضربني وبكى وسبقني واشتكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت أزمة مباراة كأس السوبر المصري بين لاعبا الأهلي والزمالك، محمود عبد المنعم كهربا وطارق حامد، إلى الأضواء من جديد رغم توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد منذ مارس الماضي، بعدما أثارت التصريحات التلفزيونية الأخيرة لكلا اللاعبين جدلاٍ بين الجماهير.

وتحت شعار "ضربني وبكى وسبقني واشتكى"، توارى لاعبا القطبين لحفظ ماء الوجه في ظل الانتقادات التي وجهت لهما على إشعال أزمة أدت إلى عكس صورة سلبية عن الرياضة المصرية خاصة وأن السوبر أقيم بدولة الإمارات.

بدأ اشتعال فتيل الأزمة بعدما دفع المدرب السويسري رينية فايلر المدير الفني للأهلي، بمحمود عبد المنعم كهرباً بديلاً في قمة السوبر المصري بهدف تنشيط الجانب الهجومي للفريق الأحمر في ظل اتجاه المباراة إلى الخروج بالتعادل السلبي بين الفريقين، وبمجرد نزوله إلى أرض الملعب نشبت "خناقة" بينه وبين طارق حامد لاعب نادي الزمالك، وتطور الأمر لاشتراك أكثر من لاعب في تلك الأزمة، بعد انتهاء المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء، وبقيت كواليس الأزمة خفية رغم العقوبات التي وقعتها الجبلاية على اللاعبين بعد الأحداث المؤسف.

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جماهير الأهلي رأت أن البداية كانت من طارق حامد الذي تدخل بعنف على كهربا كنوع من الرد على الطريقة التي ترك بها كهربا نادي الزمالك وانتقل إلى الأهلي بعد فسخ تعاقده مع الأهلي، أمام جماهير الزمالك فمازالت ترى أن كهربا استفز طارق حامد متعمداً لإثارة أزمة خلال اللقاء.

وفي الظهور التلفزيوني الأخير لكلا اللاعبين، أكد كهربا أن طارق حامد هو من بدأ إشعال فتيل الأزمة عندما تدخل عليه بعنف، ليلومه كهربا على التدخل بهدوء قبل أن ينفعل طارق حامد وتنشب الأزمة، أما طارق حامد فأكد أن كهربا هو من استفزه أولا وهو ما أثار تعصبه.

أما اتحاد الكرة فكان قد وقع عقوبات على لاعبي القطبين بعد أزمة السوبر، بعد مراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بالمباراة وتقرير الحكم، حيث قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتراجعت اللجنة عن قراراها بعقوبات مخففة وأصدرت قرارًا يقضي بتعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور، وأوصت اللجنة بالإيقاف 10 مباريات لكل منهما، بدلا من الإيقاف حتى نهاية الموسم.