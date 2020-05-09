شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..أحمد دويدار يستعيد ذكريات "هيرقليز وزينا" على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق والانتاج الحربى الحالى ذكريات المسسل الامريكى الشهير "هيرقليز وزينا" حيث نشر صورة أبطال العمل عبر ستورى انستجرام وعلق قائلا : "حد فاكر الناس دى".

وعلى مر سنوات طويلة ظل المسلسل الخيالى الشهير هيرقليز وزينا متربعاً فى قلوب محبيه يتذكرونه بين آن وآخر، كواحد من أهم المسلسلات الأمريكية، التى شاهدوها على مر التاريخ وتركت بصمة واضحة داخل أذهانهم، الأمر الذى يعود لعدة أسباب أبرزها القصة المثيرة والأحداث المشوقة وأيضا المؤثرات البصرية العالية التى امتلكها العمل، وكانت تعد حينها نقلة فى تاريخ الدراما الأمريكية.

المسلسل ينتمى لفئة المغامرات والإثارة والخيال، وبدأت إذاعته فى 1995 واستمر إلى 2001 فى 6 مواسم كاملة ما يقارب (134 حلقة) على شاشة "إن بى سى" وجلب نجاح كبير جداً سواء فى أمريكا أو على مستوى العالم وكان أحد أكثر المسلسلات شعبية، وهو من بطولة لوسى لوليس فى دور زينا المحاربة القوية التى تسعى للخلاص والتعويض عن ما سببته من أضرار وتحارب قوى الشر، وبجوارها رينى أوكونر فى دور جابريل الصديقة المخلصة لزينا.

قصة المسلسل تدور فى إطار من الخيال والإثارة، حيث العصور القديمة، حيث زينا المحاربة القوية التى لا يشق لها غبار والتى قادت فى الماضى مجموعة من الخارجين عن القانون هددت اليونان كلها ولكنها ندمت على ما سببته من أضرار وبدأت مع صديقتها جابريل فى الترحال فى إرجاء اليونان سعيا وراء المغامرة ومساعدة الناس ومحاربة كل قوى الشر تعويضا لما فعلت من شرور فى الماضى.

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وفى وقت سابق أبدى أحمد دويدار ندمه على قرار الرحيل عن الزمالك، مؤكداً أنه أخطأ عندما فكر فى اللعب للأهلي، ووقع على عقود انضمام للقلعة الحمراء، كاشفًا عن واقعة غريبة حدثت له، حيث إنه اتصل بإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس إدارة القلعة البيضاء، فى هذا الوقت، مؤكدًا لهما أنه يشعر بالذنب تجاه الزمالك بسبب ارتباطه بالأهلى الذى لم يتم فى النهاية بسبب عدم التوافق. وأضاف دويدار، "وقعت للأهلى بعد مكالمة من حسام البدرى، المدير الفنى للفريق حينها، وإشادته بى وتأكيده على حاجة الفريق لجهودى بعد احتراف أحمد حجازى"، متابعًا، "علمت أيضًا أن بعض لاعبى الأهلى وأعضاء مجلس إدارة النادى رفضوا انضمامى للفريق لأننى فضلت الزمالك على الأهلى عندما كنت لاعبًا بنادى الشرطة".