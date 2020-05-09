شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على طلب أندية محلية تأجيل المستحقات بسبب "محنة" كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق النادى الأهلى على طلب عدة أندية محلية بتأجيل سداد مستحقات متأخرة للقلعة الحمراء لدى هذه الأندية، نظير استعارة عدد من لاعبى القلعة الحمراء، ولم يُمانع الأهلى فى تأجيل موعد سداد هذه الأقساط التى كانت مُستحقة للأهلى شهرى أبريل الماضى ومايو الجارى وذلك بسبب الظروف الراهنة التى يعانى منها العالم كله نتيجة تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا.

وكان الأهلى قد تلقى خطابات من عدة أندية بالدورى، فى مقدمتها سموحة والجونة وإنبى، يطلبون فيها تأجيل سداد أقساط استعارة بعض اللاعبين، هو ما وافق عليه الأهلى تضامناً معه هذه الأندية فى الظروف الحالية، خاصة أن الأهلى يُعانى هو الآخر شأنه شأن جميع مؤسسات العالم كله من هذه الأزمة المالية الطاحنة.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

وأعدت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى تقريراً عن قطاع الناشئين، تمهيداً لتقديمه لرئيس النادى محمود الخطيب فى غضون الأيام المقبلة، ومناقشته فى هذا التقرير الذى جاء بعد اجتماعات ودراسات مع مسئولو قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء.

وشهدت الأيام الماضية مناقشة لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من، زكريا ناصف وخالد بيبو التقارير المقدمة من فتحى مبروك، مدير قطاع الناشئين، وعمرو أنور، المدير الفنى لفريق الشباب، ومحمود صالح، مدير إدارة المواهب، وكذلك التقرير المقدم من مدير عام الأكاديميات حول الفترة الماضية، وكذا تطوير آلية العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة على كل المستويات، سواء الفنية أو الإدارية أو البنية التحتية، لضمان نجاح العمل بما يتناسب مع قيمة الأهلى ودعم مجلس الإدارة.