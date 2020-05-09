شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يستعيد ذكريات تتويج الأهلى ببطولة الدورى موسم 93/94 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى السابق، ذكريات تتويج ناديه ببطولة الدورى موسم 1993 /1994، ونشر عبر حسابه على إنستجرام صورة من احتفالات فريق الأهلى الفائز بلقب الدورى وقتها بحضور جميع اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الإدارة.

من ناحية أخرى، كشف الإعلامى أحمد شوبير أن هناك فيديو كونفرانس جمع مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولى فيفا سارة ساليمون، تم خلاله التأكيد على إلغاء الانتخابات على منصب النائب فى لائحة اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة .

وأضاف شوبير، فى تصريحات عبر برنامجه ملعب اون تايم سبورتس، أن مندوبة فيفا أكدت أنه لن يتم إقامة انتخابات على منصب النائب وجعلها بالاختيار عقب نجاح مجلس الإدارة واختياراثنين منهم نائب أول ونائب ثان .

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، طلب ضم محلل نفسى لجهازه المعاون بداية من الموسم الكروى الجديد، لافتًا إلى أن الخواجة رشح الدكتور محمد فكرى الذى كان يعمل فى جهاز البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبقق للمارد الأحمر.

أضاف شوبير، خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" أن فايلر يستعجل عودة التدريبات بدليل أنه يقدم اقتراحات بتدريبات جديدة للاعبين عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مشيرًا إلى أن الخواجة السويسرى ينتظر قرار عودة النشاط ثم يقوم بعدها بتحديد مصيره مع الفريق الأحمر خاصة وإنه لم يتمكن من رؤية أسرته منذ توقف حركة الطيران.

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أردف: "كان هناك اجتماع بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مع لجنة التخطيط، وتم وضع الضوابط لظهور اللاعبين فى الإعلام، وأن يتم بمعرفة النادي، ويورد جزء من القيمة المالية للنادى بحيث يتم الدفع للنادى عن طريق المدير التنفيذى أو لجنة التخطيط".

وعن مصير سيد عبد الحفيظ، أكد شوبير إنه باق حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم محاسبته بنهاية الموسم وتقييم أدواره مع الفريق الأحمر، وفى حالة نهاية الموسم بسبب فيرس كورونا يصبح الجميع مستقيل ووقتها إدارة الأهلى تحدد مصير الأجهزة الفنية.

وكشف أحمد شوبير أن الثنائى محمد شريف ومحمد عبد المنعم لاعبى الأهلى المعارين لإنبى وسموحة ضمنا العودة للفريق الأحمر فى الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات بشأن عودة الثنائى باسم على وعمار حمدى ومن بعدهما ناصر ماهر الذى يوجد نقاشات حول مصير عودته.

تابع: "الأهلى يجهز لصفقتين مدويتين وبأرقام جيدة فى الصيف المقبل ويجهز الميزانية الخاصة بالتعاقد معهما، ولكنه ينتظر موقف اللاعبين الأجانب من قبل اتحاد الكرة خاصة بعد أنباء تخفيض الأجانب فى الموسم القادم".

أضاف أن موقف جيرالدو وبيعه لأحد الأندية التونسية أو غيرها مجرد كلام ولا يوجد فيه جديد حتى الآن، فى ظل التركيز على انتظار مصير الدورى المصري.