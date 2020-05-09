شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس الملاكم عبد الرحمن عرابى فى رمضان: قراءة القرآن ومتابعة "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملاكم عبد الرحمن عرابى عن طقوسه التى يمارسها خلال شهر رمضان الكريم، سواء الدينية أو الاجتماعية أو غيرها، وقال عبد الرحمن عرابى فى تصريح لـ الخليج 365، إنه يواظب دائماً فى شهر رمضان على قراءة القرآن ومشاهدة المسلسلات.

وأشاد عبد الرحمن عرابى هذا العام بمسلسل الإختيار للفنان أمير كرارة، مؤكدا أنه يتابعه منذ الحلقة الأولى لشدة إعجابه بالعمل.

ونجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى حصد ذهبية البطولة الأفريقية بالسنغال فبراير الماضى بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائى .

Advertisements

كما كشف الملاكم عبد الرحمن عرابى مؤخرا عن استئجاره شقة أمام منزله من أجل مواصلة التدريب فى حظر كورونا وتعليق النشاط للحفاظ على لياقته البدنية .

و قبل الإعلان عن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى 2021، شهد المركز الأوليمبى تدريب الملاكم عبد الرحمن عرابى منفردا، قبل أن يتركه ويلجأ إلى التدريب فى الفيوم فى صالة جيم يمتلكها صديقه، بعدما تأكد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لتقام 2021.