شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: عقدى مع بيراميدز موسمين.. ولم أتلق عروضاً للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمر جابر، لاعب نادى بيراميدز ومنتخب مصر، أن عقده ما زال مستمراً مع فريقه الحالى لمدة موسمين آخرين، وأنه متواجد مع الفريق حتى انتهاء عقده.

وقال عمر جابر ، فى تصريحات تليفزيونية، إنه لم يتلق أى عروض للرحيل عن نادى بيراميدز، وإنه سعيد بالتواجد داخل صفوف الفريق.

وارتبطت أنباء كثيرة فى الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات من الزمالك والأهلى للتعاقد مع عمر جابر، لتعويض هروب حمدى النقاز عن الزمالك، وانتقال أحمد فتحى لاعب الأهلى إلى صفوف فريق بيراميدز.

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وكشف عمر جابر، لاعب نادى بيراميدز، عن تفاصيل تلقيه هو وأسرته تهديدات بالقتل، وقال إن أصدقاء مقربين له حدث بينهم مشاكل، وقاموا بتهديده هو وعائلته، وتم عمل محضر وتحول الأمر إلى النيابة وجارى التحقيق فيه، مشيرا إلى أنه مر حوالى عامين على انقطاع العلاقة مع هؤلاء الناس، مؤكدا أنه إذا أراد أحد أن يحصل على حقوقه المالية

وأضاف عمر جابر، أن المطرب حسن شاكوش صديقه، ولا يعلم شيئا عن الموضوع، وأنه على اتصال به كل يوم، وأنه لا يوجد أى خلاف من قريب أو من بعيد عنه، وأنه حاول أن يتوسط من أجل حل تلك الأزمة، مشيرا إلى أنه كان لاعبا فى النادى الإسماعيلى ووالده كان مدرب فى النادى ومن هناك جاءت المعرفة.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة اليوم السبت، حبس كلا من "أ.ن" و"أ.م" صديقى اللاعب عمر جابر، المتهمين بتهديده بالإيذاء والخطف والقتل، إثر خلافات مالية بينهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل اتهام شخصين بتهديد كابتن عمر جابر لاعب نادى بيراميدز الحالى بالإيذاء بالقتل والخطف، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، حيث استعلمت عن رقم الهاتف الذى تلقى منه اللاعب رسائل تهديد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.