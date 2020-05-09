شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تجهز تقريراً عن قطاع الناشئين والأكاديميات فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى تقريراً عن قطاع الناشئين، تمهيداً لتقديمه لرئيس النادى محمود الخطيب فى غضون الأيام المقبلة، ومناقشته فى هذا التقرير الذى جاء بعد اجتماعات ودراسات مع مسئولو قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء.

وشهدت الأيام الماضية مناقشة لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من، زكريا ناصف وخالد بيبو التقارير المقدمة من فتحى مبروك، مدير قطاع الناشئين، وعمرو أنور، المدير الفنى لفريق الشباب، ومحمود صالح، مدير إدارة المواهب، وكذلك التقرير المقدم من مدير عام الأكاديميات حول الفترة الماضية، وكذا تطوير آلية العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة على كل المستويات، سواء الفنية أو الإدارية أو البنية التحتية، لضمان نجاح العمل بما يتناسب مع قيمة الأهلى ودعم مجلس الإدارة.

فى وقت سابق، قال محسن صالح إن اللجنة اطمأنت من الجهاز الفنى عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة خلال الفترة الماضية، موضحاً أن اللجنة اجتمعت مع أكثر من مسئول فى قطاع الكرة خلال الفترة الماضية لمناقشة الإستعداد للتدريبات حال عودة النشاط الرياضى فى أى وقت.

وأضاف محسن صالح أن اللجنة اطمأنت على حالة اللاعبين المصابين فى الاهلى والذين أجروا عمليات جراحية منذ فترات طويلة، أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير، وتوفير الإمكانات التى تمكنهم من تنفيذ برامجهم التأهيلية فى ظل الظروف الراهنة وتوقف النشاط الرياضي.