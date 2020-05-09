شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فرح أحمد لاعبة اليد: أتمنى أكون مذيعة أو صحفية وبحب هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن ، نجمة اليوم فى برة الملعب هى فرح أحمد لاعبة كرة اليد في نادى المعادى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ كان نفسى أكون بعرف أمثل. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ لا أنا فاشلة جدا في المطبخ . من مطربك المفضل؟ عمرو دياب . لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مذيعة أو صحفية . لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا خالص.. بعمل نفسى مش سامعة حاجة. Advertisements مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ هنا الزاهد . بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بحب الملابس الكاجوال جدا. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ هو مش شرط، ولكن هيكون أفضل هيفهمنى أكتر ولو بيلعب لعبتى هيكون أحسن. فرح أحمد لاعبة كرة اليد في نادى المعادى فرح أحمد لاعبة كرة اليد في نادى المعادى فرح أحمد لاعبة كرة اليد في نادى المعادى

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