لاعبو البوندسليجا يحتفلون بالأهداف بالكوع أو القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

أفاد تقرير إخباري أن لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) سيتم السماح لهم بالاحتفال بالأهداف من خلال "اتصال قصير بالكوع أو القدم" عندما تستأنف منافسات الدوري يوم 16 من الشهر الجاري بعد أن توقف بسبب فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "بيلد الألمانية" نقلا عن وثيقة داخلية من رابطة الدوري الألماني ،أنه يجب تفادي المصافحة باليد والبصق والأحضان.

وكشف فريدي بوبيتش، المدير الرياضي، بفريق آينتراخت فرانكفورت، أن الفرق التي تلعب خارج أرضها ستحصل على النقاط إذا تواجدت أعداد كبيرة من الجماهير .

وأعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر يوم الأربعاءالماضي لاستئناف مسابقتي دوري الدرجتين الاولى والثانية، ليصب أول مسابقة أوروبية كبرى تستأنف. ولكن تجربة كرة القدم ستكون مختلفة للغاية عن أي شيء قبل ذلك.

وكشفت الصحيفة نقلا عن وثيقة داخلية بالرابطة الألمانية لكرة القدم، إن التحية بالمصافحة في حال تسجيل الأهداف أو الفوز يجب تفاديها، كما يجب منع البصق.

ولن يكون هناك أي تمائم للأطفال، ولا مصافحات ولا التقاط صور للفريق وستخرج الفرق من النفق في أوقات مختلفة.

وذكر التقرير أن وثيقة الرابطة طلبت أيضا من الجميع على مقاعد البدلاء ارتداء الأقنعة وترك مقعد خال بين كل شخص.

ونقلت بيلد عن الوثيقة :" بإمكان المدرب أن يزيل قناع الأنف والفم لإلقاء التعليمات، طالما أنه سيحافظ على مسافة 5ر1 مترا من كل الأشخاص على الأقل".

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن وقت البقاء في غرف تبديل الملابس يجب أن يتم تقليصه للحد الأدنى، مما يعني 30 إلى 40 دقيقة لكل فرد.

ولم يتسن الاتصال برابطة الدوري الألماني للتعليق على هذا التقرير.

لم يطلب من اللاعبين ومسؤولي الفرق فقط أن يغيروا سلوكهم.

وستقام آخر تسع جولات من الدوري، والتي تأمل الرابطة إنهائها بنهاية حزيران/يونيو المقبل، أن تقام بدون جمهور بسبب الوباء.

وهناك قلق لدى بعض خبراء الصحة من أن الجماهير ستتجمع خارج الملاعب، مما يزيد من مخاطر العدوى. وأدت هذه المخاوف لقيام رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتفكير في اللعب بدون جمهور في ملاعب محايدة إذا تم استئناف الموسم.

ولا يتبع البوندسليجا فكرة اللعب في ملاعب محايدة، وناشد فريدي بوبيتش، المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت جماهير النادي بعدم الحضور للملاعب والوقوف خارجها.

وقال لشبكة "إي.إس.بي. :"تحدثنا كثيرا مع الجماهير، وقلنا : استمعوا يا شباب لا تظهروا في الملعب. إذا ظهرتم هناك، سنخسر المباراة لأن القواعد صارمة"، مضيفا أن الفريق الضيف سيحصل على النقاط إذا كانت الصحة العامة في حال خطيرة.

ولكن بوبيتش واثق من أن مشجعي الفريق سيفعلون ما يطلب منهم.

وقال :" إنهم أذكياء، لقد اتبعوا القواعد خلال الأسابيع القليلة الماضية وقاموا بأشياء كثيرة للمجتمع، خاصة لكبار السن".