"بن يدر كان يستحقها".. مبابي يعلق على حصده لجائزة هداف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أن وسام بن يدر مهاجم موناكو كان يستحق جائزة هداف الدوري الفرنسي، بعد أن تقاسم اللاعبان صدارة الهدافين بالتساوي.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي بعد إنهاء الموسم مبكرا حصول مبابي على جائزة هداف المسابقة بـ18 هدفا، بالرغم من أن وسام بن يدر لديه نفس العدد من الأهداف، لكن الأفضلية ذهبت للأول بسبب إحرازه لأهداف أكثر عن طريق اللعب المفتوح وليس الكرات الثابتة.

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ونشر مبابي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر يعلق فيها:"شكرا لكم جميعا على رسائل التهنئة، أعتقد أن وسام يستحق أيضًا الجائزة لمكافئته على الموسم، كما حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي".

واستشهد مبابي بواقعة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والتي فاز فيها 3 لاعبين بجائزة هداف البريميرليج برصيد 22 هدف لكل منهم، وهم محمد صلاح وساديو ماني وأوبامبيانج.

يذكر أن رابطة الدوري الفرنسي قررت إنهاء الموسم الكروي الحالي بعد شهر ونصف على تعليقه بسبب فيروس كورونا، وأعلنت تتويج المتصدر باريس سان جيرمان باللقب.