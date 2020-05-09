فرق الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين تفتح منشأت التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

افتتحت العديد من الفرق المنافسة بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين منشآت التدريب الخاصة بها، أمس الجمعة، ولكن أفادت تقارير أن مفوض الاتحاد الأمريكي لكرة السلة قال للاعبين إن قرار استئناف الموسم يمكن أن ينتظر حتى يونيو.

وافتتحت فرق كليفلاند كافالييرز، ودنفر ناجيتس، وبورتلاند ترايل بليزيرز منشآت التدريب لعدد محدود من اللاعبين في اليوم الأول الذي سمحت به رابطة الدوري، وامتثالا للقواعد المحلية المعمول به بسبب وباء فيروس "كورونا".

ونشر لاعب كافالييرز التركي سيدي عثمان، صورة "سيلفي" له داخل ملاعب كليفلاند كلينيك عبر تطبيق إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: "من الرائع العودة!"

ويخطط فريق سكرامنتو كينجز لفتح مرافقه يوم الاثنين. ويمكن أن تفتح عشرة أندية مقارها الأسبوع المقبل، رغم أن هناك اثنا عشر فريقًا إضافيًا لم يحددوا بعد موعد فتح المقار التدريبية بسبب القيود المحلية أو قيود الولاية.

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وقال مفوض الدوري الأمريكي لكرة السلة، آدم سيلفر إن قرار استئناف الدوري من عدمه لن يصدر قبل شهر يونيو، وفي حال استئناف اللعب، سيكون بدون جمهور خلال موسم 2020/2021، وفقًا لتقارير إعلامية من موقع "ذي أتلتيك"، الذي أشار إلى مكالمة لكل اللاعبين.

وأفيد أن سيلفر تحدث عن إمكانية المباريات في مكان أو اثنين من أجل الحد من السفر وتواصل اللاعبين مع العالم الخارجي.

وتوقفت منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة يوم 11 مارس الماضي، بعد إصابة الفرنسي رودي جوبيير بفيروس"كورونا" خضوعه للاختبار.

وتبقى الفحوص قضية رئيسية. كان سيلفر عبر عن مخاوفه من فحص اللاعبين بينما لا تزال الفحوص واسعة النطاق غير متاحة للجمهور الأمريكي.

وتعتقد رابطة الدوري أنها بحاجة إلى 15 ألف اختبار لاستكمال الموسم في بيئة مغلقة، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية، منها شبكة (إي.أس.بي.أن).