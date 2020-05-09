حكاوي رمضان.. "لامبالاة" مياتزا والتتويج بلقبي كأس عالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ منة عمر:

عند النظر إلى تاريخ جوسيبي مياتزا الكروي سواء مع الأندية التي لعب لها أو منتخب بلاده تجد سجلا حافلا من الإنجازات والألقاب المحلية والدولية، فاللاعب الايطالي تُوج ببطولة كأس العالم عامي 1934 و1938، كما اختير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضمن أفضل 25 لاعبًا في القرن العشرين.

مياتزا يعد واحد من أساطير المنتخب الايطالي وأفضل هداف في تاريخ الآتزوري، حيث لعب 53 مباراة دولية واستطاع أن يسجل 33 هدفًا؛ قبل أن يحطم لويجي ريفا رقمه القياسي بتسجيله 35 هدفا في عام 1972.

وكما كانت مسيرة مياتزا الكروية حافلة بالألقاب، كان للايطالي سجلا من نوع آخر في عالم الساحرة المستديرة جعله "أغرب لاعب في التاريخ".

خلال مباراة المنتخب الإيطالي مع نظيره البرازيلي في منافسات النسخة الثالثة من كأس العالم سنة 1938 التي أقيمت في فرنسا، احتسب حكم المباراة السويسري هانس ويتريخ ضربة جزاء لمصلحة الآتزوري، وقبل تقدُم مياتزا لتسديدها سقط "الشورت" الخاص به وسط سخرية من جماهير السامبا التي ملأت جنبات ملعب فيلودورم بمدينة مارسيليا.

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بعد لحظات، أسكت مياتزا الجماهير بهدف قاتل قاد به بلاده للفوز على المنتخب البرازيلي ليودع المنافسة من دور نصف النهائي وتتحول ضحكات السخرية إلى ذهول صاحبه دموع ندم.

عُرف عن مياتزا كثرة علاقاته النسائية وشربه الكحول وتدخين السجائر بشراهة، كما كان يحضر إلى التدريبات متأخرا سيرا على الأقدام حيث كان يسكن بالقرب من ملعب النادي، كما اعتاد على دخول المباريات دون إحماء.

روى الايطالي في إحدى اللقاءات التلفزيونية، أنه وصل متأخرا إلى إحدى المباريات، وكان هناك 5 دقائق فقط قبل صافرة البداية، وقبل تطبيق عليه عقوبة لعدم التزامه و"استهتاره" قاد فريقه للفوز في المواجهة بعدما سجل هاتريك.

رواية أخرى منسوبة للأسطورة الايطالي تقول، حينما كان لاعبا في صفوف يوفنتوس نام مخمورًا وتأخر في الاستيقاظ وبالتالي الحضور إلى ملعب اللقاء، ما اضطر مسئولي الجهاز الفني لإرسال أحد الأشخاص لإيقاظه.

الغريب أن مياتزا حضر قبل انطلاق المباراة بدقائق محدودة، ورغم ذلك سجل هدفين.