كيليني: بالوتيلي يستحق الصفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

أكد جورجيو كيليني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، إنه لا يُعتبر أفضل صديق للجميع في عالم كرة القدم، مشيراً إلى أن ماريو بالوتيلي زميله السابق في المنتخب الإيطالي يستحق الصفع.

وسيصدر قائد النادي الإيطالي كتابه Io,giorgio" ، الأسبوع المقبل على أن تذهب الأرباح إلى الأعمال الخيرية.

وكشف كيليني لصحيفة "La Repubblica" عن لاعبان خذلاه: لقد خذلني لاعبان بالفعل وأؤكد كل ما كتبته في الكتاب، بالوتيلي شخص سلبي، وليس لديه احترام للمجموعة، خلال كأس القارات ضد البرازيل في عام 2013، لم يمد يد المساعدة لأي شيء، كان يستحق الصفع".

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وأضاف: "بعض الناس يعتبرون بالوتيلي من بين أفضل خمسة مهاجمين في العالم، لكنني لم أعتبره حتى في المراكز العشرة أو العشرين الأولى".

وتابع كيليني: "ومع ذلك، كان هناك شخص أسوأ بكثير، فيليبي ميلو: حقاً إنه الأسوأ".

وواصل المدافع الإيطالي: "أنا لا أملك سوء النية، وليس لدي أي حاجة لذلك، إذا كنت بحاجة إلى مشاركة شيء ما مع هؤلاء اللاعبين فسأفعل ذلك".

واختتم كيليني: "أنا لست أفضل صديق للجميع، لكنهما الوحيدان اللذان تجاوزا جميع الحدود المقبولة".