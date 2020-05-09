18 مايو.. عودة التدريبات الجماعية بالدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معتز عمر:

كشف تقرير صحفي إيطالي أن الحكومة الإيطالية على وشك إعطاء الضوء الأخضر لفرق الدوري الإيطالي من أجل عودة التدريبات الجماعية.

وعادت بعض فرق الدوري الإيطالي للتدريبات بالفعل ولكن عن طريق التدريب بشكل فردي للاعبين، ودون خوض حصص جماعية.

وأفادت صحيفة "فوتبول إيطاليا" أن الخطوة المقبلة ستكون السماح بخوض التدريبات الجماعية للفريق بأكمله بدءاً من الاثنين 18 مايو، وذلك بعد موافقة الحكومة الإيطالية على البروتوكول الصحي المقدم لها لاستئناف النشاط الكروي.

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وأضافت الصحيفة أن الفرق ستخوض معسكر مغلق مدته إسبوعين بعد بدأ مرحلة التدريبات الجماعية، وذلك من أجل حماية اللاعبين وعائلاتهم بشكل أفضل.

وأجرت فرق الدوري الإيطالي اختبارات كورونا في الأيام الماضية للتأكد من سلامة لاعبيها من أجل استئناف التدريبات، واكتشف حالات مصابة بالفيروس في فرق تورينو وفيورنتينا وسامبادوريا.

وزعم التقرير أنه بجرد خوض فترة التدريبات الجماعية المكثفة التي ستبدأ يوم 18 مايو، فإن مسابقة الدوري الإيطالي يمكن استئنافها في مطلع يونيو