بعد اهتمام ريال مدريد.. ليفربول يريد الإبقاء على ماني بتجديد تعاقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول يخطط لعرض عقد جديد على لاعبه السنغالي ساديو ماني من أجل الإبقاء عليه داخل أنفيلد.

وتسعى إدارة ليفربول لاستمرار نجم الفريق السنغالي داخل الأنفيلد، بعدما أظهر ريال مدريد اهتمام قوي بساديو ماني، والذي يعد واحدا من اللاعبين المفضلين لزين الدين زيدان على طاولة تدعيمات نادي اللملكي.

وينتهي عقد ماني الحالي مع ليفربول في عام 2023.

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وأشار موقع "فوتبول إنسيدر" الإنجليزي أن مصدر في فريق ليفربول أوضح له أن النادي مستعد لعرض عقد جديد على ماني بعد الموسمين الرائعين اللذين قدمهم السنغالي مؤخرا، حيث كان أحد القوى البارزة في هيمنة ليفربول على كرة القدم الأوروبية والمحلية.

وتألق ماني -صاحب الـ28 عاما- هذا الموسم مع ليفربول قبل توقف النشاط بسبب كورونا، حيث خاض 38 مباراة في جميع البطولات، أحرز خلالهم 18 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

كما حصد السنغالي لقب أفضل لاعب في أفريقيا عن عام 2019 في حفل الكاف الذي أقيم بمصر في يناير الماضي.