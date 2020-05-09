عمر جابر يروى تفاصيل تهديه بالقتل

روى عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنمادي بيراميدز تفاصيل تهديه بالقتل من أحد أصدقاءه القدامى .

وقال جابر في تصريحات تلفزيونية أنه تلقى تهديدات له ولإسرته من أشخاص كانوا أصدقاء له خلال الفترة الماضية .

وواصل جابر قائلًا أنه وقع في أزمة مع هذا الشخص لكن صداقتهم أنتهت منذ عامين تقريبًا ، مؤكدًا أنه تحرك ضدهم ضدهم قضائيًا، لأن ما حدث منهم كان أمام منزله .

وأضاف قائلًا أن مايعرفة أن من لديه يحق يحصل عليها قانونيًا بشكل رسمي وليس عن طريق التهديد للأشخاص وأسرهم .

وعلى جانب آخر، كشف عمر جابر عن حقيقة العروض المقدمة له خلال الفترة الماضية للرحيل عن فريقة نهاية الموسم الجاري .

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وكانت تداولت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع عمر جابر لدعم مركز الظهير

الأيمن بعد رحيل التونسي حمدي النقاز.

وقال جابر أنه مستمر في التواجد بصفوف نادي بيراميدز، مؤكدًا أنه يتلقى معاملة جيدة من جانب مسؤولي النادي .

وعبر جابر عن سعادته بتواجده داخل بيراميدز قائلًا أن النادي يقدره جيدًا وهو سعيد بالتواجد في صفوفة الفترة الحالية.

وأكد جابر أنه لا أيمتلك عروضًا رسمية حتي الآن في الفترة الحالية للرحيل عن صفوف بيراميدز خاصة في ظل الوضع الجاري.

واختتم عمر جابر قائلًا إنه مازال متبقي في عقده مع نادي بيراميدز موسمين وأي قرار بالرحيل أم البقاء يرجع لمسؤولي مجلس الإدارة.