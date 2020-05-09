طارق حامد يشكر مرتضي منصور وجماهير الزمالك

حرص طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء وجماهير النادي .
وجاء ذلك بعد القرار الذي اتخذه مرتضى منصور بشأن إلغاء العقوبة الموقعة علىطارق حامد بسبب ظهورة في برنامج " رامز مجنون رسمي ".
وقال حامد في تصريحات تلفزيونية أنه بيشكر المستشار مرتضى منصور الأب و بعد قرار إلغاء الغرامة وجماهير الزمالك الذيلا يستطيع إعطاءهم حقهم حتى الموت .
وكان المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بسبب ظهوره مع المجنون رامز جلال وذلك بعد أن لقنه علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجاله.
وأكد مرتضي منصور أن طارق حامد لقن المجنون رامز درسا في رجولة الزمالكاوية.
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