طارق حامد يشكر مرتضي منصور وجماهير الزمالك

حرص طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء وجماهير النادي . وجاء ذلك بعد القرار الذي اتخذه مرتضى منصور بشأن إلغاء العقوبة الموقعة على طارق حامد بسبب ظهورة في برنامج " رامز مجنون رسمي ". طارق حامد بسبب ظهورة في برنامج " رامز مجنون رسمي ". Advertisements وقال حامد في تصريحات تلفزيونية أنه بيشكر المستشار مرتضى منصور الأب و بعد قرار إلغاء الغرامة وجماهير الزمالك الذي لا يستطيع إعطاءهم حقهم حتى الموت . لا يستطيع إعطاءهم حقهم حتى الموت . وكان المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بسبب ظهوره مع المجنون رامز جلال وذلك بعد أن لقنه علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجاله. وأكد مرتضي منصور أن طارق حامد لقن المجنون رامز درسا في رجولة الزمالكاوية.

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