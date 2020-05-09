منتخب امريكا لسيدات القدم يطعن للمساواة بالرجال

تقدم المنتخب الأميركي لكرة القدم النسائية، بطعن في حكم قضائي صدر الأسبوع الماضي يمنعه من المساواة في الأجور مع نظيره الرجال. كانت المحكمة قد رفضت الأسبوع الماضي مطالب فريق السيدات بطل العالم قائلة إنه حصل في المجمل وعلى أساس المباراة الواحدة على مبالغ أكبر من الرجال الذين فشلوا في التأهل لنهائيات كأس العالم. المباراة الواحدة على مبالغ أكبر من الرجال الذين فشلوا في التأهل لنهائيات كأس العالم. وأعلن الفريق النسائي تصميمه في المطالبة بتعويضات مالية قيمتها 66 مليون دولار.

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