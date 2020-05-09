بيراميدز يحسم مصير أحمد توفيق

حسم مسئولو نادي بيراميدز، مصير أحمد توفيق لاعب الفريق، بعد أنباء عن رغبة الزمالك في إعادته مرة أخرى، وكذلك سعي الأهلي للتعاقد معه فيالانتقالات الصيفية المقبلة.
أكد مسئولو بيراميدز أن أحمد توفيق مستمر في صفوف الفريق ولا نية للاستغناء عنهنهائيًا خاصة وأن عقده مستمر مع النادي لمدة موسمين مقبلين.
وشدد مسئولو بيراميدز على أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع أحمد توفيق، كما أن فكرة بيعه مرفوضه من جانب بيراميدز.
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