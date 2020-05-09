هيونداى يستهل افتتاح الدوري الكوري بفوز كاسح

بدأ فريق أولسان هيونداي حملته في الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم بالفوز على سانجو سانجمو بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الأولى للمسابقة. سجل أهداف أولسان، جونيور نيجراو "هدفين" في الشوط الاول ،ولي سانج هيون في الشوط الثاني كانت منافسات الدوري الكوري الجنوبي قد انطلقت امس الجمعة، بعد أن تأجلت بداية الدوري لعدة أسابيع بسبب تفشي وباء امس الجمعة، بعد أن تأجلت بداية الدوري لعدة أسابيع بسبب تفشي وباء كورونا ، وتم تقليص المسابقة التي تضم 12 فريقاً لتقام في 27 جولة بدلاً من 38 جولة.

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