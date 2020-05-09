فيديو.. هاني رمزي يصدم جمهور الأهلي بسبب الزمالك

صدم هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، جماهير الأهلي، بسبب تصريحاته عن الزمالك خلال ظهوره ضيفًا على سيف زاهر مساء الجمعة.
قال رمزي، إنه يرحب بتدريب الزمالك في المستقبل باعتباره مدرب محترف، كماأن الزمالك ناد كبير وصاحب تاريخ وشعبية، وسبق أن فعلها محمود الجوهري بتدريب الفريق الأبيض، وإن كانت الأولوية لديه، في تدريب الأهلي، كما أن تدريب الزمالك ليس حلم بالنسبة له.
وتابع أنه كان يتمنى ختام حياته في الأهلي وقضاء موسم واحد داخل صفوف القلعة الحمراء، حتى ينقل بعض خبراته إلى اللاعبين الصغار، مشيرًا إلى أنه إذا ما كان حدث ذلك، فقد يكون له تأثير على وجوده مدربًا في القلعة الحمراء.
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