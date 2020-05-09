رسميًا .. اتحاد الكرة يحفظ شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد

قرر مسئولو اتحاد الكرة، بصفة رسمية، حفظ شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، والتي تقدم بها مجلس إدارة القلعة الحمراء الفترة الماضية، بعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، النظر في شكوى الأهلي

ضد اللاعب.

قال مسئولو اتحاد الكرة، إن ما ينص عليه العقد الثلاثي بين الأهلي وأهلي جدة وعبد الله السعيد، من اللجوء إلى الفيفا فقط إذا ما حدث

أي نزاع، جعل اتحاد الكرة غير قادر على التدخل أو اتخاذ قرار في الأمر، خاصة بعدما قرر الفيفا أيضًا عدم نظر الشكوى.

كان الفيفا قرر مطالبة الأهلي بسداد مبلغ 15 ألف فرانك سويسري باقي مستحقات تقديم الشكوى، بعدما كان النادي سدد 5 آلاف فرانك عند تقديم الشكوى.