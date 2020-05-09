لجنة الحكام تشكر اللجنة الخماسية بعد صرف المستحقات

وجهت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد ود.عزب حجاج، الشكر إلى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بعد صرف كامل مستحقات الحكام. صرف اتحاد الكرة مبلغ 7 ملايين جنيه و255 ألف و660 جنيه، قيمة باقي مستحقات الحكام بالكامل، حيث تم الصرف إلى 24 منطقة، ويتبقى فقط منطقة الوادي الجديد، وسيتم صرف مستحقات حكامها غدًا الأحد. ملايين جنيه و255 ألف و660 جنيه، قيمة باقي مستحقات الحكام بالكامل، حيث تم الصرف إلى 24 منطقة، ويتبقى فقط منطقة الوادي الجديد، وسيتم صرف مستحقات حكامها غدًا الأحد. وصرف اتحاد الكرة المستحقات للمناطق التالية: اسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبني سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

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