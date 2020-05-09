شاهد.. نجم الإسماعيلي يطالب بالإعفاء عن حمدي النقاز

طالب التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الإعفاء عن عن مواطنة حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق. ونشر بن يوسف صورة للاعب حمدي النقاز عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور الشهر "إنستجرام" فيها قرار رفض مطلب الإفراج عن اللاعب: "قائلا، "العبد يغلط ويصلح وخاصة كى تكون أول حادثة فى حياته من هذا النوع لازم نسامحوه فى شهر التسامح". كى تكون أول حادثة فى حياته من هذا النوع لازم نسامحوه فى شهر التسامح". Advertisements وصدر حكم خلال الفترة الماضية بحبس حمدي النقاز وغرامة مالية بسبب تعديه على موظف عمومى. وكان الاتحاد التونسى لكرة القدم أصدر بياناً من قبل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلًا ، "فى متابعة لوضعية اللاعب الدولى حمدى النقاز قرر المكتب الجامعى تكوين لجنة دفاع وتكليف كل من العضوين الجامعيين أمين موقو وحامد المغربى وعضوى الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة حاتم دورة ومحمد نجيب حواص بنيابة اللاعب المذكور والدفاع عنه، هذا وستتولى لجنة الدفاع بالتنسيق مع محاميه للقيام بالإجراءات القانونية الضرورية لدى الطور الاستئنافى لطلب الإفراج عن اللاعب". بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلًا ، "فى متابعة لوضعية اللاعب الدولى حمدى النقاز قرر المكتب الجامعى تكوين لجنة دفاع وتكليف كل من العضوين الجامعيين أمين موقو وحامد المغربى وعضوى الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة حاتم دورة ومحمد نجيب حواص بنيابة اللاعب المذكور والدفاع عنه، هذا وستتولى لجنة الدفاع بالتنسيق مع محاميه للقيام بالإجراءات القانونية الضرورية لدى الطور الاستئنافى لطلب الإفراج عن اللاعب".

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