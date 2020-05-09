الإسماعيلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع كريم بامبو

كشف النادي الأسماعيلي حقيقة المفاوضات مع كريم بامبو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدعم صفوف الدراويش خلال الفترة المقبلة. وأكد مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " أن النادي لم يفكر في عودة كريم بامبو مجددًا خاصتًا بعد رحيل اللاعب عن صفوف النادي الموسم الماضي والإنضمام إلى الزمالك في ظل إحتياج الدراويش لخدماته . مجددًا خاصتًا بعد رحيل اللاعب عن صفوف النادي الموسم الماضي والإنضمام إلى الزمالك في ظل إحتياج الدراويش لخدماته . Advertisements وكان رفض كريم باميو الموسم الماضي تجديد عقده مع النادي الإسماعيلي بسبب المقابل المادي وفضل الإنتقال لصفوف نادي الزمالك في صفقة إنتقال حر . المقابل المادي وفضل الإنتقال لصفوف نادي الزمالك في صفقة إنتقال حر . وقال المصدر أن المدرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي لم يضع إحتياجاته حتى الأن ولم يطلب بجلب لاعبين لدعم صفوف الفريق سوى في مركز الظهير الأيسر الذي لم يتواجد به سوى محمود البدري اللاعب الصاعد .

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