رياضة | الزمالك ينضم للأندية الراغبة في ضم موليكا

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينضم للأندية الراغبة في ضم موليكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت إدارة نادي الزمالك، مفاوضاتها مع جاكسون موليكا مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي مازيمبي الكونغولي، التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي الزمالك قد عرض على إدارة نادي مازيمبي، ضم موليكا، عندما كان يتواجد الفريق الأبيض في الكونغو لمواجهة مازيمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن المفاوضات لم تكتمل لأسباب مالية.

وأعاد مسئولو الزمالك، المفاوضات من جديد خلال الساعات الماضية مع توفيق خالد وكيل موليكا؛ للاتفاق على كافة الأمور المالية، مقابل الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم.

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ويسعى نادي الزمالك لتدعيم خط الهجوم، تحسباً لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، لخوض تجربة الاحتراف الأوروبية.

ويعد الزمالك هو أحدث المنضمين للصراع على موليكا، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بالنادي الأهلي، إلى جانب سعي كلا من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وأندرلخت وستاندرد دي لييج، للتعاقد مع اللاعب.

يذكر أن موليكا نجح في جذب الأنظار إليه بشكل كبير، بعدما قدم آداء رائع في بطولة دوري أبطال افريقيا، حيث شارك في 30 مباراة، وسجل خلالهم 16 هدف.