رياضة | مذبحة كروية.. برشلونة يضع 11 لاعبا على قائمة الراحلين في الصيف

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مذبحة كروية.. برشلونة يضع 11 لاعبا على قائمة الراحلين في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسئولو نادي برشلونة الإسباني العديد من اللاعبين بالفريق على قائمة الراحلين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن برشلونة يريد تجديد دماء الفريق بصفقات جديدة وذلك لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

Advertisements

وحددت إدارة البارسا اسماء اللاعبين الذين سيرحلوا، وجاءت القائمة كالتالي :-

"فيليب كوتينهو - راكتيتش - ديمبلي - فيدال - فيربو - سيميدو - ايمرسون - توديبو - أومتيتي - ارثور - مارك كوكوريلا".

ولكن يرغب ليونيل ميسي قائد البارسا بقاء عثمان ديمبلي مع الفريق وعدم بيعه، حيث يرى الأرجنتيني أن الفرنسي لاعب مميز سوف يفيد الفريق في المستقبل.