رياضة | أولسان هيونداي يهزم سانجمو برباعية بيضاء في الدوري الكوري

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أولسان هيونداي يهزم سانجمو برباعية بيضاء في الدوري الكوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أولسان هيونداي فوزا كبيرا على سانجو سانجمو بنتيجة 4-0، اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم.

سجل أهداف أولسان هيونداي جونيور نيغراو (هدفين)، في الدقيقتين 8 والاخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، ولي سانغ هيون في الدقيقة 51، وبيت غرام يون في الدقيقة 75.

وحصد أولسان أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم.