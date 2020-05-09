رياضة | تطورات عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر رابطة الدورى الانجليزى لكرة القدم قرار الحكومة البريطانية هذا الأسبوع في تخفيف ساعات الحظر علي البلاد لمناقشة خطة عودة مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والتي توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

ومنح بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الضوء الأخضر لإدارة الدوري الممتاز الممتاز " بريميرليج " بالعمل بشكل جاد لتنفيذ برنامج عودة مشروع لاستكمال منافسات البطولة خلال الشهر المقبل.

مع عودة اللاعبين لتنفيذ برامج تدريبية منفردة ببداية شهر مايو المقبل والمشاركة في التدريبات الجماعية بنهاية شهر مايو وعودة المباريات في الأسبوع الثاني من شهر يونيو.

بالإضافة إلي إجراء تحاليل موسعة بشكل دوري على نفقة إدارة الدوري الممتاز " بريميرليج " ةتعاون حكومي في تقديم الخدمات اللازمة بالملاعب كالخدمات الشرطية والطبية.