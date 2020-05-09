رياضة | نجم الأهلي يدرس العروض المقدمة له في الصيف

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يدرس العروض المقدمة له في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب واحد من نجوم النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء على بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي في نهاية الموسم الجاري.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأحمر أنه لا يرغب في عودة أزارو إلى الفريق عقب انتهاء إعارته لعدم حاجة النادي له في الموسم القادم.

ويملك وليد أزارو العديد من العروض لضمه في الصيف سواء من نادي الاتفاق نفسه أو من أحد أندية الدوري البلجيكي وسيبدأ اللاعب في دراسة هذه العروض الفترة المقبلة.