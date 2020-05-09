رياضة | مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرك النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية لخطف واحد من نجوم نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وكان الأهلي قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي في الصيف القادم. وتقدم مسئولو القلعة الحمراء بعرض رسمي خلال الساعات الماضية إلى نادي الإسماعيلي لضم المحمدي في الصيف القادم. وقدم النادي الأهلي عرضا بقيمة ٢٠ مليون جنيه إلى نادي الإسماعيلي لضم باهر المحمدي في الصيف المقبل.

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