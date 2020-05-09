رياضة | روبرتسون يعتذر لميسي عن واقعة الريمونتادا في الأنفيلد

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر روبرتسون يعتذر لميسي عن واقعة الريمونتادا في الأنفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أندرو روبرتسون الظهير الأيسر لفريق ليفربول عن موقعة فريقه ضد نادي برشلونة الإسباني بالموسم الماضي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتسون في تصريحات صحفية : "‏أنا وفابينهو كنا نراقب ميسي وسقطنا على الأرض ؛بعدها مسكت شعره قليلاً ؛لم يكن سعيدًا بذلك وهذا شيء لن افعله مرة أخرى انه امر مؤكد".

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وأضاف : "‏ميسي افضل لاعب في التاريخ من وجهة نظري، وأتذكر في الدقائق الأولى من مُباراة الكامب نو مسي راوغ لاعبين من الوسط وكان يركض باتجاهي، وقلت 'يا إلهي هذا الرجل جاد! انه قادم إلي الآن".

وتابع : "‏الأشياء التي يفعلها ميسي في قدميه مخيفة، وتحتاج للتخمين للقدرة على الدفاع ضده".

يذكر أن روبرتسون قد تشاجر مع ليونيل ميسي في تلك المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة أربعة أهداف نظيفة ليتأهل الفريق الأحمر إلى نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة في الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.