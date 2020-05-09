رياضة | بعد اقترابه من الرحيل.. تعرف على أرقام تاوامبا مع التعاون

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من الرحيل.. تعرف على أرقام تاوامبا مع التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، برسالة مثيرة والتي تشير بشكل واضح وصريح إلى رحيله خلال الفترة المقبلة.

حيث غرد تاوامبا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الرحلة مستمرة، وصفحة جديدة ستفتح قريباً.. شكراً للتعاون على العامين الرائعين في السابق".

إدارة التعاون فاوضت تاوامبا خلال الفترة الأخيرة، من أجل تجديد عقده، والتي كانت تسير بشكل جيد، وشبه اتفاق بين الطرفين.

Advertisements

يشار إلى أن المهاجم الإفريقي كان انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في صيف 2018 قادماً من بارتيزان الصربي، وتبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 3.5 مليون يورو على الأقل.

أرقام ليندر تاوامبا مع التعاون

وخاض صاحب الـ30 عاما حتى الآن 54 مباراة، واستطاع أن يسجل31 هدف، وصنع 6 أهداف آخرين، وحصد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.