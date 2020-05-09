رياضة | الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي موقفه النهائي بشأن ضم واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي يؤغب في ضم عبد الله بكري مدافع بيراميدز في الصيف القادم بعد أن عرض بعض الوكلاء خدمات اللاعب على الفريق الأحمر.

ولكن أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء إلى إدارة النادي أنه لا يرغب في انضمام عبد الله بكري إلى الفريق في الصيف القادم.

وأكد فايلر أنه غير مقتنع بقدرات بكري الدفاعيه وأنه يرغب في ضم لاعب ذو خبرات كبيرة في مركز الدفاع لتدعيم الفريق في الموسم القادم.