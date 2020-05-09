رياضة | هل يوافق برشلونة؟.. كوتينيو مطلوب في الدوري الإنجليزي مقابل 80 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يوافق برشلونة؟.. كوتينيو مطلوب في الدوري الإنجليزي مقابل 80 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي نيوكاسل يونايتد حدد القيمة التي سيعرضها على برشلونة من أجل ضم البرازيلي فيليب كوتينيو.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيوكاسل يونايتد سينفق 80 مليون يورو من أجل التوقيع مع النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوتينيو يلعب في صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة منذ الصيف الماضي مع وجود بند خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو ولكن النادي البافاري لا يرغب في تفعيل هذا الخيار وسيعود النجم البرازيلي إلى برشلونة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرغب في الحصول على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن كوتينيو ولكن لا يوجد نادي قادر على دفع هذا المبلغ بسبب الأزمة الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.