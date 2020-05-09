رياضة | مارادونا يساهم في عمل خيري بالأرجنتين عن طريقه قميصه

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مارادونا يساهم في عمل خيري بالأرجنتين عن طريقه قميصه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قميص الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في مساعدة حي فقير في بوينس أيرس والذين شملهم الحجر الصحي والعزل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتب مارادونا على القميص وهو نسخة عن ذلك الذي ارتداه في كأس العالم لكرة القدم العام 1986 التي فازت بها الأرجنتين "سنخرج من ذلك".

وكان يفترض أن يباع القميص في مزاد علني لكن في نهاية المطاف سيمنح من خلال سحب قرعة تضم الأشخاص الذين اقترحوا مبلغا أكبر من قيمة التبرع المحددة في الأساس للمشاركة.

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وسمحت المبادرة بجمع حوالي 100 كيلوجرام من المواد الغذائية فضلا عن معقمات وكمامات حماية من كوفيد-19 ستوزع على أبناء حي فافالورو.

وقالت مارتا غوتيريس التي تسكن الحي: "لا يمكن لدييغو أن يتصور الخدمة التي قدمها لنا إنها لا تقدر بثمن، وسأكون له ممتنة طيلة حياتي".

ومنذ بداية الحجر قبل خمسين يوما للحد من انتشار فيروس كورونا تفاقم الفقر الذي كان يطال في الأساس 35,5 % من الأرجنتينيين نهاية العام 2019، وفقا لما قاله وزير التنمية الاجتماعية دانييل أرويو.