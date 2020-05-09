الامارات | أول تعليق من طارق حامد بعد "رامز مجنون رسمي".. ورسالة إلى مرتضى منصور

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من طارق حامد بعد "رامز مجنون رسمي".. ورسالة إلى مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نجم خط وسط نادي الزمالك، طارق حامد، الشكر لرئيس النادي، مرتضى منصور، على إلغاء العقوبة المالية التي وقعت عليه من قبل بسبب ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي، خلال شهر رمضان.
أضاف حامد في تصريحات لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تماماً العقوبة المالية عند توقيعها علي، ولكنني لم أكن أعلم أنه مقلب".
كما وجه الشكر لجماهير الزمالك، مؤكداً أنهم لا يقصرون إطلاقاً في مساندة ودعم الفريق، قائلاً: "لن أوفي حق جماهير الزمالك الغالية حتى الموت، وأطالبهم بمواصلة دعم ومساندة النادي دائماً".
وصرح اللاعب خلال ظهوره في برنامج المقالب، أنه سريع الغضب، ومن السهل إثارة انفعاله، خاصة خلال خوض المباريات.
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