شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يقهر الاتحاد الليبى بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوافق اليوم من عام 2010 ، تغلب النادى الأهلى على خصم عنيد وهو الاتحاد الليبى فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إياب دور الـ 16 بدورى أبطال أفريقيا ، وجاء صعود الأهلى بثلاثية نظيفة بعد أن كان المارد الأحمر تلقى هزيمة فى مباراة الذهاب بهدفين نظيفين .

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبى ليظن الجميع أن الأهلى إقترب من وداع البطولة مما زاد القلق لدى جماهيره الغفيرة في ستاد القاهرة .

مرت اول عشر دقائق من الشوط الثاني والجميع يحدوه الامل في الفوز ولو بهدفين ولعب ضربات جزاء وبدأ عماد متعب سلسلة الأهداف بالدقيقة 60 من المباراة بهدف ولا اروع ولا اجمل استحق ان يكون ضمن افضل اهداف القناص، متعب تسلم كرة عرضية من سيد معوض ووضعها على قدمه واصطدمت بالارض ليصوبها "على الطاير" اول اهداف الأهداف ، وعند الدقيقة 72 اعلن الاهلي معادلة النتيجة واهتز الاستاد حين أحرز محمد فضل هدف الاهلي الثاني في اللقاء برأسه ويكون هناك امل في ترشح الاهلي للدور المقبل ولكن بضربات الجزاء الخادعة والاهلي كان لا يريد ذلك وبتشجيع الجماهير كان عازماً على ان يحرز هدف ثالث في اللقاء.

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تشكيل الأهلي في المباراة مكون من : شريف إكرامي، شريف عبدالفضيل (أسامة حسني)، وائل جمعة، أحمد السيد، سيد معوض، حسام عاشور، شهاب الدين أحمد، أحمد حسن كامل (محمد فضل)، محمد بركات، محمد أبوتريكة، عماد متعب (أحمد شكري).

انتهى الوقت الاساسي من المباراة واشار الحكم بـ 5 دقائق وقت بدل ضائع ومر منها 3 دقائق و20 ثانية والاهلي يمسك بالكرة ويحاول ان يخترق دفاع الاتحاد الليبي الحصين ووقفت الكرة على بعد كبير من منطقة الجزاء ليصوبها شهاب الدين احمد صاروخ لا يصد لم يراها احد إلا وهي في الشباك معلنه الهدف الثالث للأهلي والتأهل لدور الـ8 بالدقيقة 94 من اللقاء.

ومن هنا اطلق عليه لقب الجزار حيث أشار بعلامة الذبح فور إحرازه الهدف وقال وقتها مدحت شلبي انه "دباح" وجزار واطلق عليه لسنوات هذا اللقب حتى انتهى مشواره مع الاهلي .