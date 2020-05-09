شكرا لقرائتكم لاعب اتحاد بن قردان التونسي يشكر الحكومة المصرية .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى الفرماوي، لاعب الأهلي السابق واتحاد بن قردان التونسي حالياً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : أشكر الدولة لأنها لم تتخلى عنا وحرصت على استعادتنا في ظل تلك الظروف الصعبة وتوقف حركة الطيران، وخاصة في هذا الوقت لم أكن أرغب في قضاء باقي رمضان بعيداً عن عائلتي.

أضاف لاعب الأهلي السابق: الآن أنا في الحجر الصحي بمرسى علم، الذي سيستمر لمدة 14 يوماً، والإقامة هنا على أعلى مستوى ، التعامل المصري مع الأزمة كان مثالي، وأتمنى عودة النشاط الرياضي سريعاً.

جاء رحيل الفرماوي إلى الفريق التونسي بحثاً عن فرصة للمشاركة والظهور من أجل التواجد مع المنتخب الأوليمبي في الفترة المقبلة. Advertisements

وانضم الفرماوى، الذى يعد أحد أبناء النادى الأهلى مواليد 1997، لفريق اتحاد بن قردان التونسي لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مفضلاً خوض تجربة احتراف خارجية رغم العروض التى تلقاها من أندية الدوري المصري.

كما عبر عن أمنيته العودة إلى النادى الأهلي مجددًا من أجل تحقيق البطولات والألقاب، وتم تصعيد الفرماوى للفريق الأول في أكثر من مناسبة إلا أن إلغاء مسابقتي 97، و98 أدت لرحيل لاعبي الفريق بعد تقلص فرصه بالبقاء في الفريق الأول.