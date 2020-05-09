شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. آمنة نصير : الدين يأمر لاعب الكرة لتأدية واجبه المجتمعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر إن لاعب كرة القدم لديه واجبات مجتمعية كبيرة تجاه بلده. ويتواصل موقع "سوبركورة" مع شيوخ الأزهر الشريف، لمعرفة رأيهم فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. وعن الدور المجتمعى للاعب الكرة قالت نصير : فى البداية عليه الالتزام بأحد أركان الدين الأساسية وهي الزكاة خاصة وأن الأموال التى يتقاضاها لاعبى الكرة معروفة لدى الجماهير جيدا والدولة تحديدا وعلى سبيل المثال ينبغى على لاعبى كرة القدم مضاعفة تبرعاتهم لأجهزة الدولة المختلفة لمواجهة كورونا على سبيل المثال لا الحصر

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