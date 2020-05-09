شكرا لقرائتكم صداقة عبر الأقمار الصناعية .. دونجا والونش وباسم مرسي يتحدون كوورنا بالفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الثلاثي، باسم مرسي لاعب الزمالك المعار إلى الانتاج الحربي، ومحمود دونجا لاعب القلعة البيضاء السابق والاسماعيلي حالياً، ومحمود حمدي الونش مدافع الزمالك، على التواصل سوياً في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر باسم مرسي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال إجرء محادثه بالفيديو مع الونش ودونجا.

ويرى باسم مرىسي أن الأهلي يستحق التتويج ببطولة الدوري حال عدم استكمال الموسم الحالي جراء جائحة كورونا بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه حالياً.



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وأكد باسم مرسي في تصريحات سابقة، أن الأهلي قدم موسم جيد وهو حامل اللقب في الموسم الماضي والفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني كبير للغاية لذا فهو الأحق بالتتويج بالدوري لو تم إلغاء المسابقة حالياً ، موضحاً أن نفس الامر ينطبق على نادي ليفربول الانجليزي الذى يضم بين صفوف النجم المصري محمد صلاح فلو تم إلغاء الموسم في إنجليزي لابد أن يتوج ليفربول بالدوري الانجليزي بسبب فارق النقاط الكبير بين الليفر وأقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي.

وقال مهاجم الزمالك السابق والأنتاج الحالي أنه شعر بحالة من الغضب والحزن لعدم مساندة نادي الزمالك في الموسم الرابع له مع الفريق الذى لم يكن موفق فيه نتيجة الأصابة التى حرمته من المشاركة كثيراً في المباريات.

وتابع باسم مرسي في تصريحات لبرنامج "أقر وأعتر ف" مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت : قدمت ثلاثة مواسم رائعة مع الزمالك ..سجلت فيها 50 هدفاُ وكنت أسير بشكل جيد للغاية وفي الموسم الرابع تعرضت للأصابة في رباط الركبة ثلاث مرات مُتتالية وهذا أبعدني بالطبع عن المباريات وكنت أنتظر من الزمالك مساندتي وعدم التفريط فيا بسهولة.

وأستطرد مهاجم الأنتاح الحربي ، قائلاً: هناك لاعب رحل من الزمالك لأحدى دوريات الخليج على سبيل الإعارة ولم يلعب موسماً في الإعارة وعاد للأبيض وشارك مع الفريق وهذا ما أغضبني فلماذا لم يُساندني مثلما فعل مع هذا اللاعب؟

وأكد باسم أنه طلب من مسئولي الزمالك الرحيل لليونان على سبيل الإعارة بعدما وجد أنه غير مرغوب فيه داخل الفريق لكن تجربة الإعارة باليونان لم تكن موفقة بسبب عدم إنتظامها ربما بسبب إجراءات التجنيد رغم بدايته الجيدة مع ناديه اليوناني الذى رحل له من الزمالك.