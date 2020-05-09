شكرا لقرائتكم تايسون وهوليفيلد يعتزمان إقامة نزال خيري بعد 23 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد 23 عاماً من المواجهة التاريخية بينهما وفضيحة قضم الأذن، تشير بعض التقارير والتكهنات حاليا في وسائل الإعلام الأميركية إلى مواجهة محتملة بين الملاكمين الأميركيين السابقين مايك تايسون وإيفاندر هوليفيلد.

وتتزايد احتمالات تنظيم نزال بين البطلين العالميين السابقين خلال الفترة المقبلة لجمع بعض الأموال لصالح المؤسسات الخيرية.

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وفي حال إقامتها، ستكون هذه هي المواجهة الثالثة بين هوليفيلد، (57 عاما)، وتايسون، (53 عاما)، علما بأن المواجهة الأولى بينهما كانت في 1996 ثم التقيا في العام التالي مباشرة لتشهد المواجهة الثانية فضيحة تاريخية حيث قضم تايسون أذن هوليفيلد ليستبعد مباشرة من النزال. وكان كلا منهما أعلن في الأيام القليلة المقبلة استعداده للعودة إلى حلبة النزال والمشاركة في مباراة لجمع الأموال لأعمال الخير.

وقال هوليفيلد في تصريح لمجلة "فوربس" إن عودته للحلبة "تعتمد على مقدار ما يحصل عليه من مال".

كما نشرت مؤخرا بعض الصور ومقاطع الفيديو لتايسون، الذي شهد وزنه زيادة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، فيما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو أنه عاد للتدريبات بشكل جيد. وكان تايسون قال الشهر الماضي: أريد الذهاب إلى الجيم واستعادة لياقتي لأكون قادرا على خوض ثلاث أو أربع جولات في نزالات الملاكمة من أجل عمل الخير والأغراض المماثلة.