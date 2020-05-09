في حفل عائلي.. عقد قران رامي صبري وشيما صابر

كتب: ضياء السقا في حفل عائلي، عقد المدافع رامي صبري، قائد فريق إنبي قرانه، على شيما صابر، الإعلامية في قناة النادي الأهلي، الجمعة. وأقيم الحفل بشكل عائلي بسيط في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. Advertisements

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