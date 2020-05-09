شكرا لقرائتكم خبر عن "البيض والطماطم والعصائر" على مائدة إفطار أليو بادجى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السنغالى أليو بادجى، مهاجم الأهلى، عن الأطعمة التى يتناولها على مائدة إفطار شهر رمضان الكريم، ونشر بادجى عبر ستورى إنستجرام مائدة إفطاره برفقة أصدقائه والتى شهدت تواجد البيض والطماطم والعصائر.

من ناحية أخرى، تمنى السنغالى أليو بادجى، مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا للانتقام والثأر ورد الاعتبار بعد الخسارة أمامهم وضياع لقب السوبر المصرى فى الإمارات.

وأضاف مهاجم النادى الأهلي، فى تصريحات للإعلامى أحمد شوبير، فى برنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport1، شعرت بالإحباط بعد ضياع ضربة الجزاء والتسبب فى الخسارة أمام الزمالك فى السوبر، ولكننى أجيد تسديد ضربات الجزاء وما حدث أمام الزمالك كان سوء توفيق وغيرت رأيى فى آخر لحظة لأن دائما العبها على يسار الحارس.

وأضاف مهاجم الأهلى، "فايلر طالبنى بالعمل جيدا ونسيان ما مضى، وأتمنى مواجهة الزمالك فى نهائى أفريقيا لأنى أعرف التاريخ جيدا وأتمنى الثأر منهم، علاوة على أن الأهلى لديه مواهب أكبر من الزمالك ونفسى أسجل هدف فى الزمالك، ولم أفهم هرب الزمالك فى الدورى وكان نفسى ألعب الديربي".

وتابع بادجى قائلا، "لم أشترط اللعب أساسى فى الأهلى والمنافسة فى صالح الجميع، وتعاقدت مع الأهلى لكى أتعلم والمشاركة تتطلب قتالا ومجهودا كبيرا وكفاحا ولم أضع شرطا للعب أساسيا والمنافسة فى صالح الجميع ولم اعرف وليد أزارو ولكن مروان لدية رؤية جيدة ولاعب كبير.

وأضاف بادجى، "قلبى كبير ويستوعب كل الناس، وفايلر نصحنى بالصبر فى البداية واستمع إلى كل نصائحه ولديه خبرات واسعة، مضيفا علاقتى ممتازة مع فايلر وساعدنى على تطوير أدائى فى الملعب، ولم أسمع من قبل أن فايلر غير مقتنع بقدراتى وسعيد جدا بالفوز على بيراميدز".

وأكد بادجى أن مباراة صن دوانز الأصعب مع الأهلى وحضرت نفسى جيدا وكنت فى كامل تركيزى، لأنه من العار أن يخسر الأهلى موسمين على التوالى من صن دوانز، وأعلم أن الوداد جيد جدا ويستحق التأهل ولكن الأهلى رقم 1 فى افريقيا، والوداد فريق عظيم ولكن الأهلى سيتأهل للنهائي.

وتابع مهاجم الأهلى قائلا: ديانج ومعلول وكهربا الأقرب لى فى الأهلي، وأعلم جيدا أن رمضان صبحى لاعب محترف ويبتسم للجميع ونحن أصدقاء والاعلام زاد من الأزمة.

Advertisements

أكد السنغالى أليو بادجى، مهاجم النادى الأهلي، أن النادى الأهلى هو البوابة الرئيسية لاختياره للعب فى منتخب السنغال والاحتراف فى أوروبا بجوار ساديو مانى وهى ليست مسألة فلوس.

وأضاف مهاجم النادى الأحمر، أن الأهلى مثل اندية أوروبا لفوزه بعدة بطولات لدورى ابطال افريقيا، وتفاوضت مع أمير توفيق 3 أيام والأهلى كان الأكثر جدية وكان لدى عدة عروض من دول أخرى وبمقابل مادى أكبر.

وواصل بادجى قائلا: تلقيت عرضا صينيا مغريا وقبل قدومى كان هناك عرض من روسيا .

وتابع حدثت مشكلة اثناء وجودى فى النمسا حيث ارتديت قميص فريق منافس تسبب فى مشاكل كثيرة مع فريقى رابيد فينا فى النمسا، وكنت لا اعلم انه قميص سالزبورج وكانت أول أخطائى، ومن المؤكد أنى لن اكرر خطأ النمسا وارتدى قميص نادى الزمالك فى مصر ،وواستكمل صديق سنغالى اخبرنى عن قيمة النادى الاهلى وفكرت للعب له بعد مقابلة أمير توفيق، كنت اعرف الحضرى وكان بيطلع فوق العارضة فى كل مرة يكسب فيها كاس الأمم الافريقية كنت اعلم أبو تريكة الأسطورة، ومشجعين الاهلى مجانين بالشكل الجيد ويحبون النادى كثيرا.

فيما قال بادجى، أخوض التدريبات فى محل إقامتى فى 6 أكتوبر للحفاظ على لياقتى البدنية باستمرار وأضاف الحمد لله اصلى وأصوم مثل كل المسلمين فى رمضان، مضيفا الكل منعزل وأسرتى وحشنى جدا بسبب كورونا.

وواصل بادجى أتدرب مع 5 من اصدقائى وأتواصل مع الجهاز الفنى للأهلى باستمرار من خلال الواتساب والتعليمات المستمرة .



اليو بادجى